إيران.. العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في أعمال شغب



وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، فقد قال محسني إجئي، في إشارة إلى إحصائيات العفو الأخيرة، إنه تم العفو حتى الآن عن 82656 شخصاً، وقد يرتفع هذا العدد، ومن بين هؤلاء هناك 22 ألف شخص أعفي عنهم، على صلة بأعمال شغب أدينوا أو تم العفو عنهم قبل الحكم عليهم.



من جهة أخرى، دعا محسني إجئي جميع مأموري القضاء إلى التواجد بشكل مستمر في المساجد في جميع الأيام، وخاصة في شهر رمضان المبارك، والتحدث مباشرة مع الناس في حدود صلاحياتهم وسلطتهم القانونية لحل قضاياهم ومشاكلهم القانونية والقضائية.



وشهدت إيران تظاهرات رافقها أعمال شغب منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في السادس عشر من أيلول الماضي، بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، ووفاتها بعد دخولها في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.



وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.