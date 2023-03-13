قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة

والتقى رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي وصل على راس وفد الى طهران امس، اليوم الاثنين بسماحة قائد الثورة الاسلامية.



وأعتبر قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والوفد المرافق له مساء اليوم الاثنين ، ان طاقات التعاون بين البلدين اكثر بكثير عن المستوى الحالي ، وأكد انه يجب من خلال ألاستفادة من الارادة والمعنويات المتاحة لدى الجانبين العمل على تنفيذ الاتفاقيات القائمة وصولا الى رفع مستوى العلاقات بشكل ملحوظ.



وإشار قائد الثورة إلى القواسم المشتركة الكثيرة بين إيران وبيلاروسيا وذكر ان أحد هذه القواسم المشتركة هي اجراءات الحظر الجائرة التي تفرضها أمريكا وبعض الدول الغربية ، وأضاف انه يجب على الدول التي تتعرض للحظر الامريكي أن تعمل معًا عبر تشكيل مجموعة مشتركة من أجل كسر حربة الحظر، ونحن نعتقد أنه يمكن القيام بذلك.



ولفت سماحته إلى الحظر الأمريكي على إيران منذ بداية انتصار الثورة وفرض أشد الوان الحظر في الاثني عشر عامًا الماضية ، وقال ان اجراءات الحظرالشديدة جعلت إيران تدرك قدراتها وقوتها الداخلية. وفي غضون ذلك ، اتاح الحظر الأرضية لايران لتحقيق الكثير من التقدم وتمكنت بلادنا من تحقيق تقدم مذهل في مختلف المجالات بما في ذلك "العلوم والتكنولوجيا" و "الطب والبيولوجية" و "الجوفضاء " و "النووي". "و" النانو ".



وأكد آية الله الخامنئي: إذا استفادت الدول التي تتعرض للحظر الامريكي من طاقات بعضها البعض ، فسيكون ذلك مفيدًا جدًا لجميع الأطراف.



وإشار سماحته إلى مجالات التعاون بين إيران وبيلاروسيا ، بما في ذلك "العلوم والتكنولوجيا" و "التجارة" و "الأنشطة السياسية في المحافل الدولية" ، وتطرق إلى قضية خط العبور بين الشمال والجنوب وقال: إنشاء خط العبور الشمال الى الجنوب سيخدم البلدين وكذلك روسيا والمنطقة، وعلى الجانبين العمل على إطلاقه.



وافاد قائد الثورة الإسلامية بان الاتفاقات والمباحثات لاينبغي ان تنتهي بانتهاء الاجتماعات، بل يجب من خلال المتابعات الخاصة والجداول الزمنية المحددة ان تترجم على الارض.



كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية العالم اليوم بحاجة إلى الروحانية وقال: ان الروحانية بامكانها ان تكون عاملا محركا للشعوب .



من جانبه، قال رئيس بيلاروسيا لقائد الثورة: ان زيارتي لايران لتاكيد عزمنا على فتح صفحة جديدة بالعلاقات وسننفذ جميع الاتفاقيات في ظل ارادة الرئيس الايراني.



واضاف :ان الظروف الدولية حددت لنا الاصدقاء الحقيقيين عن المزيفين ومصممون على التعاون بشكل خاص مع الاصدقاء الحقيقيين.



وفي وقت سابق من اليوم، اقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس البيلاروسي في مجمع سعد اباد التراثي والثقافي، بحضور نظيره الايراني "السيد ابراهيم رئيسي".



كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب اللقاء الثنائي وتوقيع خارطة للتعاون و7 مذكرات للتفاهم الثنائي اليوم ايضا.



ويقوم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 12-13 مارس الجاري بزيارة رسمية إلى طهران.