صحيفة: الرئیس الصینی يخطط لإجراء لقاء عبر الإنترنت مع زيلينسكي

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الرئيس الصيني ينوي القيام بزيارة إلى موسكو في الأسبوع القادم لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبعد ذلك إجراء لقاء مع زيلينسكي عبر الإنترنت.



ورفض الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من هذا اليوم، التعليق على تقارير إعلامية عن احتمال زيارة شي جين بينغ إلى روسيا في الأسبوع المقبل، واعدا بالإبلاغ عن ذلك عندما يكون هناك استعداد متبادل من الطرفين.



وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل.