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الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 21:28

وزارة العمل الاردنية تصدر قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل في رمضان

وزارة العمل الاردنية تصدر قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل في رمضان
وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره الاثنين، تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتبارا من الأول من رمضان، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.

وأكد رئيس الوزراء على جميع المؤسسات ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين.
مصدر : وكالات
رقم : 1046550
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