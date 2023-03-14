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الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 10:10

محادثات تركية أمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء

محادثات تركية أمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء
ولفت في تصريح صحفي ،أمس الإثنين، إلى أن اللقاء سيتناول سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد سبب يمنع ضمان عضوية السويد وفنلندا في الناتو خلال قمة الحلف هذا الصيف، حسب قوله.

وأكد أنهم سيستمرون في التواصل مع المسؤولين الأتراك أيضا في هذا الإطار، وليس مع فنلندا والسويد فحسب.

وفي 28 حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
مصدر : وكالات
رقم : 1046623
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