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الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 12:45

لبنان.. المصارف تُضرِب مجددًا والدولار في ارتفاع مستمر

لبنان.. المصارف تُضرِب مجددًا والدولار في ارتفاع مستمر
الاضراب يتم احتجاجاً على المسارِ القضائي تجاهَها. وتقولُ مصادرُ معنيةٌ اِنه لا جديدَ يذكرُ او يضافُ الى بيانِ جمعيةِ المصارفِ .

وعلى الرغم من تسليم المصارف دولار صيرفة الذي وصل مساء أمس الاثنين إلى 75800 ليرة، ووسط طلب متواصل على الدولار في السوق السوداء، يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الى أرقام قياسية جديدة.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع الأسعار، خصوصًا بعد أن حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز المتوسطة 805 غرامًا بـ35000 ليرة، وربطة الخبز الكبيرة 1062 غرامًا بـ44000 ليرة لبنانية ما يعني أنها ستباع بسعر أعلى في المحلات.

هذا وأصدرت وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط صباح اليوم الثلاثاء، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، أظهر ارتفاعًا شاملا لها نتيجة الارتفاع الذي شهده سعر صرف دولار السوق السوداء.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95: 1771.000 (+58000)
بنزين 98: 1813.000 (+59000)
المازوت: 1680.000 (+54000)
الغاز: 1193.000 (+31000)

الى ذلك من المفترض ان يخضع حاكم مصرف لبنان للاستجوابِ في بيروت من قبل وفد قضائي فرنسي بحضور قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا وذلك في الاتهامِ الموجهِ ضدَه بجرائمِ الاختلاسِ وتبييضِ الأموالِ والتزويرِ واستعمالِ المزورِ والإثراءِ غيرِ المشروع.

وياتي هذه الاستجوابُ قبلَ يومينِ من موعدِ جلسةِ الاستماعِ الى سلامة التي حدَّدها له القاضي ابو سمرا.
مصدر : وكالات
رقم : 1046642
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