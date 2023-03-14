الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 14:34
مع دخول إضرابه اليوم الخامس..

تَدهور صحة النّائب المعتقل البحريني الشيخ حسن عيسى

تَدهور صحة النّائب المعتقل البحريني الشيخ حسن عيسى
واشار موقع مرآة البحرين ان النّائب الشيخ عيسى بدأ إضراباً عن الطعام، منذ 5 أيام، للفت انتباه المشاركين في مؤتمر "الاتِّحاد البرلماني الدولي"، المنعقد حالياً في المنامة، إلى الأوضاع المُتردّية لحقوق الإنسان في البحرين.

ويقبع النائب الشيخ عيسى في السجن منذ قرابة 9 سنوات تعرض خلالها لأبشع أنواع التَّعذيب والانتقام من نشاطه السلمي ومطالباته بإصلاحات تشريعية ومناداته بالعدالة والديموقراطية والحرية.

وتزامن إضرابه عن الطعام مع بدء مؤتمر الجمعيَّة العامَّة الـ 146 لـ "الاتِّحاد البرلماني الدولي" الذي استمر حتى يوم 11 مارس/آذار 2023 ويشارك فيه 2000 برلماني ومُراقب دولي يمثلون 179 دولة.
مصدر : وكالات
رقم : 1046663
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
14 آذار 2023
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
14 آذار 2023
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
14 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
13 آذار 2023
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
13 آذار 2023
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
11 آذار 2023
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة