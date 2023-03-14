الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 14:54

موريتانيا تنفي إجراءها أي اتصالات للتطبيع مع كيان الاحتلال

موريتانيا تنفي إجراءها أي اتصالات للتطبيع مع كيان الاحتلال
وقال ولد أشروقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في رده على سؤال حول الموضوع "لا علم لنا بعلاقات جديدة مع إسرائيل ووسائل إعلامنا لم تتحدث عنها وكذلك حكومتنا".

وأضاف: "لا نستطيع منع أحد من نشر ما يريد"، لافتا إلى أن الحكومة الموريتانية "لا تهتم بتتبع وتكذيب ما ينشر في الإعلام الدولي".

وتابع قائلا: "ليست لدينا علاقات مع إسرائيل.. ولا تربطنا أي اتصالات بها".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد زعمت أن "إسرائيل تجري محادثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، وهي موريتانيا وإندونيسيا والصومال والنيجر".

وتحدثت الصحيفة عن طلب رسمي تقدم به وزير الخارجية إيلي كوهين لألمانيا لاستخدام علاقاتها لمساعدة "إسرائيل" في تحقيق تقدم بالعلاقات مع موريتانيا.

وتعد موريتانيا ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات مع كيان الاحتلال على المستوى الدبلوماسي وذلك في عام 1999، قبل أن تعلق موريتانيا علاقاتها مع الاحتلال عام 2009.

وفي العام 2010 قطعت موريتانيا علاقاتها رسميا مع كيان الاحتلال وطردت سفيرها من نواكشوط ومنحت مهلة 48 ساعة لمغادرة الدبلوماسيين الصهاينة أراضيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1046673
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
14 آذار 2023
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
14 آذار 2023
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
14 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
13 آذار 2023
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
13 آذار 2023
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
11 آذار 2023
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة