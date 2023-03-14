الرئيس الايراني يحذر من سلوك الأعداء في فرض الجاهلية الحديثة على المجتمعات

وقال رئيسي في كلمة القاها في مراسم "يوم الشهيد" مساء الاثنين في مسجد سلمان الفارسي في مقر رئاسة الجمهورية، أن الاحتفاء بيوم الشهيد يجدد تذكير الجميع بدرب واهداف الشهداء ، مضيفا بأن الوحدة والاوئام وكذلك عظمة واقتدار ايران الاسلامية هو من ثمار الدماء الطاهرة للشهداء ، ورغم قيام الاعداء بحياكة انواع المؤامرات والفتن وبث الخلافات سعيا لبث اليأس والخيبة بين صفوف الشعب ، لكن الشهداء علمونا عبر العمل وليس الكلام بأننا قادرون على التغلب على المشاكل بالاتكال على الله تعالى.



وأضاف ان النظام الاسلامي والثورة الاسلامية قد امتزجا مع دماء الشهداء منذ البداية ولذلك فان النظام الاسلامي يلفظ وجود أي فساد ، وأن وجود بعض الفاسدين في البلاد سوف لن يستمر بالتأكيد.



كما شدد على ان الحفاظ على ثقافة العفاف والحجاب في المجتمع هو مطلب لعوائل الشهداء ويجب ادارة البلاد حسب القوانين وعدم السماح لانتهاك القوانين بأن يصبح امرا اعتياديا.