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الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 14:56

مضاعفة انتاج الصناعات العسكرية الإيرانية الى 200 بالمئة

مضاعفة انتاج الصناعات العسكرية الإيرانية الى 200 بالمئة
وأوضح العميد فرحي في كلمة القاها في حفل تقدير الكوادر البارزة في منظمة الصناعات الدفاعية أن هذه المنظمة زادت من نسبة نشاطها وانتاجها هذا العام بمقدار 200 بالمئة ، كما ارتفعت نسبة تصدير منتجاتها بنسبة ضعفين ونصف ،كما انها انجزت الدراسات حول 57منتجا دفاعيا جديدا وانتجتها وسلمتها للقوات المسلحة خلال الفترة المذكورة.

وأكد أن المنظمة تمر الان في مرحلة التحديث الشامل والعبور من صنع منتجات تقليدية نحو تصميم وصنع الاسلحة الاستراتيجية والذكية وفائقة التطور.

وشدد العميد فرحي على ضرورة جذب والاحتفاظ بالكوادر البشرية الجديرة والمؤمنة والمتخصصة كقلب نابض لهذه المنظمة وهذا ما يجب أن يضعه مدراء هذه المنظمة نصب أعينهم.
رقم : 1046675
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