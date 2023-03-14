تنكسيري: أي مشكلة تتعرض لها السفن الإيرانية في المنطقة لن تبقى دون رد

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، حول آخر إنجازات هذه القوة في مجال تعزيز القوة القتالية، قال العميد علي رضا تنكسيري: سيتم استخدام الصواريخ الباليستية في بحرية حرس الثورة في المستقبل، وكل ما يعتقد بأنه ضروري لبحرية حرس الثورة.. في الواقع تعتبر قوات بحرية حرس الثورة استراتيجية من حيث المعدات والتجهيزات.



وذكر أنه وفقا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، تعد بحرية حرس الثورة قوة مهمة للغاية، مضيفا: لكي تصبح بحرية حرس الثورة الإسلامية قوة عملياتية، فهي بحاجة إلى معدات يمكنها تشغيلها من أي نقطة وفي اسرع وقت.



وأضاف: لدينا زورقان من فئة الشهيد سليماني قيد الإنشاء، إحدهما زورق الشهيد حسن باقري والآخر زورق الشهيد صياد شيرازي، أحدهما تصنعه وزارة الدفاع والآخر تصنعه بحرية حرس الثورة.



وأشار إلى أن زورق الشهيد باقري جاهز وسيتم الكشف عنه في العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس الجاري)، موضحا أن زورق الشهيد باقري لديه القدرة على التصدي لطائرات العدو من مسافة 150 كيلومترا .



وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري إلى سفينة الشهيد مهدوي التي انضمت مؤخرا إلى أسطول هذه القوة وقال: إن سفينة الشهيد مهدوي تحمل مجموعة متنوعة من الطائرات المسيّرة الانتحارية والاستطلاعية وطائرات مسيرة تحلق عموديا حيث يبلغ مدى المسيرات الانتحارية نحو 1300 كيلومتر .



وأشار إلى ميزات أخرى لسفينة الشهيد مهدوي: سفينة الشهيد مهدوي هي سفينة دعم قتالي يمكنها أن تستوعب 5 مروحيات في الأسفل و 4 مروحيات على ظهر السفينة، كما أن باستطاعة هذه السفينة أيضا حمل الصواريخ والقوارب.



وتابع: سفينة الشهيد مهدوي هي ثاني سفينة عابرة للمحيطات تابعة لبحرية حرس الثورة بعد سفينة الشهيد رودكي.. وبالطبع، سفينة الشهيد رودكي مجهزة أيضا بمعدات دفاعية عديدة.



وأوضح العميد تنكسيري: لقد جهزنا بحرية حرس الثورة حتى الآن بـ720 زورقا قاذفات صواريخ كبيرة وصغيرة وقاذفات طوربيد وسفن عابرة للمحيطات بالإضافة إلى منظومات صواريخ .



وقال العميد تنكسيري: سفينة طارق التابعة لبحرية حرس الثورة مزودة بصواريخ ذات مدى 180 كيلومترا تم تصميمها وإنتاجها في بحرية حرس الثورة، ويمكن لهذه السفينة إطلاق هذا الصاروخ وهي تسير بسرعة 60 عقدة.



وبشأن تجهيز السفن الحربية للحرس الثوري بصواريخ دفاعية قال: إن هواجس القادة في حرس الثورة هو التفكير في الغطاء الجوي للسفن، وأضاف: قمنا بتركيب صاروخ كوثر 200 على زورق عاشوراء، وهذا الصاروخ له مدى 10 كيلومترات. كما أن صاروخ نواب وهو صاروخ إطلاق عمودي تم تركيبه على قارب ذوالفقار الذي تبلغ سرعته 70 عقدة.



وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري: زورق الشهيد سليماني مجهز أيضا بصاروخ نواب وقد أجرينا الأحد اختبارا ناجحا لهذا الصاروخ الذي يبلغ مداه 25 كيلومترا.



وأكد العميد تنكسيري: تم كذلك تركيب صواريخ صياد 3 بمدى 150 كلم على سفينة الشهيد سليماني.



وحول سرعة زوارق حرس الثورة، قال العميد تنكسيري إن سرعة زوارق حرس الثورة السريعة حاليا 90 عقدة أي ما يعادل 170 كلم في الساعة، وقال: هذه الزوارق مجهزة بصواريخ كروز من فئة "ناصر" بمدى 120 كلم، وفي المستقبل ستصل سرعة زوارق حرس الثورة إلى 120 عقدة أي 200 كيلومتر في الساعة .



ونوه قائد بحرية حرس الثورة إلى تواجد الزوارق الموجهة عن بعد ضمن هذه القوة: لدينا زوارق غير مأهولة موجهة عن بعد بذكاء اصطناعي، يتولى زورق قيادتها و 30 إلى 50 زورق تابع له، و في حالة تدمير الزورق القائد، يتم استبداله بآخر.