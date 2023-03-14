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الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 18:51

خلال إجتماع في عمان .. مملكة الأردن تؤكد على تعزيز العلاقات مع ليبيا

خلال إجتماع في عمان .. مملكة الأردن تؤكد على تعزيز العلاقات مع ليبيا
وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من الوزراء والنواب الأردنيين، عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها ليبيا لدى الأردن قيادة وشعبا، ووقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعمه لجميع الجهود السياسية الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربيا ودوليا.

وأبدى رئيس الوزراء الأردني استعداد الحكومة للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق ببناء القدرات والمجال الطبي والبنية التحتية.

من جهته، أثنى رئيس مجلس النواب الليبي على وقوف الأردن المستمر بقيادة الملك عبدالله الثاني إلى جانب ليبيا وشعبها، مؤكدا العلاقة الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني وجيه عزايزة، ونائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والسفير الليبي لدى المملكة عبد الباسط البدري.
مصدر : وكالات
رقم : 1046714
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