5 ساعات فقط.. الدوام الرسمي في شهر رمضان في السعودية

وحسب مصادر أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان الـ 5 ساعات.



ووفقا للائحة، يبدأ الدوام من الساعة 10 صباحاً وينتهي الساعة 3 مساءً.



‏ومنحت الوزارة وفقا للائحة صلاحية للوزير المختص بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين، وذلك وفقا لاحتياج العمل بالجهة وساعات الذروة والازدحام.



يذكر أن مركز الفلك الدولي، كان قد أعلن السبت الماضي، أنه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 مارس/آذار، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان 2023.