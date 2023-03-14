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الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 21:05
الرئيس الأسد يصل موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
ووصل الأسد مساء اليوم الثلاثاء إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقول الخبراء إن القضايا الإنسانية والعلاقات الثنائية ستكون في دائرة الضوء خلال زيارة الأسد إلى موسكو.
مصدر :
وكالات
رقم :
1046744
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