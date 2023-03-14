السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران

وبحسب مصادر رسمية فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأعرب مجلس الوزراء السعودي "عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء؛ وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي".



وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.