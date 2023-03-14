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الثلاثاء 14 آذار 2023 ساعة 21:51

من جديد... ردود أفعال دولية على عودة العلاقات الايرانية السعودية

من جديد... ردود أفعال دولية على عودة العلاقات الايرانية السعودية
واعتبرت الصحيفة أنه لا أحد يريد حربا ولا سيما في منطقة تقدم عشرين بالمئة من إنتاج النفط اليومي في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى نجاح بكين التي جلست مع الطرفين لتوقيع الاتفاقية وليس الولايات المتحدة، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا بمثابة علامة لأشياء قادمة، في وقت أظهر فيه الصينيون لدول المنطقة أنه يمكن الوثوق بهم ولن يستغلوا ذلك لتعزيز وجودهم الإقليمي؛ على خلاف الولايات المتحدة التي تنشر قواعدها في منطقة الخليج الفارسي.

ومن جانبه وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين بأنه نموذج لحل الخلافات بالحوار.

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الصيني وانغ وين بين: "المحادثات في بكين فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، ومهدت الطريق لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وضربت مثالا يحتذى به لحل المشاكل والخلافات بين الدول من خلال الحوار والتشاور ".

وأضاف: "لا يهم مدى تعقيد القضايا أو مدى غموض التحديات، فالحوارات على نفس المستوى وعلى أساس الاحترام المتبادل ستقود إلى حلول مقبولة لكلا الطرفين."

وتابع المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الصيني: "الشرق الأوسط ملك لشعوب المنطقة.. يجب أن يقرر مستقبلها شعوب دول الشرق الأوسط وتحظى دول المنطقة بدعم الصين لتعزيز روح الاستقلال وتعزيز التضامن والوئام والتكاتف من أجل منطقة أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا."

وعقب زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لبكين في فبراير، أجرى علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محادثات مكثفة في بكين، بهدف متابعة اتفاقات زيارة رئيس الجمهورية، وحسم القضايا بين إيران والسعودية بشكل نهائي مع نظيره السعودي وصولا إلى إبرام اتفاق لاستئناف العلاقات.

ومن جهته رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني السعودي بارقة أمل لتعاون دول المنطقة وأمنها وتطوير اقتصادها وتعزيز استقلالها وخياراتها الحرة.

وخلال كلمة ألقاها اليوم الثلثاء في تجمع العلماء المسلمين في بيروت، أكد الشيخ قاسم، أن هذا الاتفاق هو ضربة قاضية لمشروع العداء لإيران الذي كان يعمل عليه الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع أميركا، حيث أرادوا أن يجمعوا دول المنطقة وعلى رأسها الدول الخليجية لتكون إيران هي العدو بدل الكيان الإسرائيلي.

وقال الشيخ قاسم: الآن بهذا الاتفاق مع أنه في بداياته، قُضي على المسار الذي يستبدل العدو الإسرائيلي بغيره. ستبقى "إسرائيل" عدوة وسنجمع العالم ضد "إسرائيل"، وسنقول لكل صاحب ضمير أنظر إلى هذا الكيان الخطر على الإنسانية وعلى البشرية، وهذا أحد نتائج الاتفاق الإيراني السعودي.
رقم : 1046760
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