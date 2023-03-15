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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 08:15

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين أرض - أرض

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين أرض - أرض
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "وحدة الصواريخ التابعة للجيش الكوري، والمسؤولة عن مهام عملياتية مهمة على الجبهة الغربية، أجرت تدريبات استعراضية لإطلاق الصواريخ لتدريب وحدات الفرقة في 14 مارس.

وأضافت الوكالة أن "سرية فايرباور الهجومية" الحادية عشرة التابعة للوحدة العسكرية شاركت في التدريبات وأنه تم تنفيذ عرض توضيحي بصاروخين باليستيتين أرض - أرض.

وفي الصور التي نشرتها كوريا الشمالية، تم إطلاق KN-23 (النسخة الكورية الشمالية من Iskander) من مركبة الإطلاق المتنقلة ذات العجلات (TEL).

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن الصاروخ اطلق من منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية، وأصاب الجزيرة المستهدفة على بعد 611.4 كم.　　

والتدريب على إطلاق النار في كوريا الشمالية كان ردا على "درع الحرية" وهو تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويوم الثلاثاء، قالت الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من الساعة 7:41 صباحا إلى 7:51 صباحا.
مصدر : وكالات
رقم : 1046809
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