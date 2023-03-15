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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 08:18

إيران لا تريد لعلاقاتها مع العراق أن تتأثر بالتطورات في كردستان

إيران لا تريد لعلاقاتها مع العراق أن تتأثر بالتطورات في كردستان
جلال زاده قال ذلك خلال اللقاء مع وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" في بغداد اليوم الثلاثاء؛ مستذكرا تاريخ العلاقات والأواصر الدينية والثقافية التي تجمع شعبي البلدين، وواصفا العلاقات الثنائية بأنها جيدة رغم كافة التقلبات التي شهدتها الأعوام الماضية.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية لا تريد لعلاقاتها أن تتأثر بالأحداث في منطقة كردستان، كما ترفض أي تواجد للزمر المناوئة لها في الشريط الحدودي المشترك مع العراق.

وفيما أعرب هذا المسؤول البرلماني، عن ارتياحه لقاء تشكيل حكومة رصينة في العراق، صرح أن الجمهورية الإسلامية لطالما دعمت "العراق المزدهر والمستقر".

وثمن جلال زاده في هذا اللقاء، دور العراق في استضافة 5 جولات من المفاوضات بين طهران والرياض، قائلا: إيران ترحب بتعاظم دور العراق في المنطقة.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية في إيران، القرار الصادر عن البرلمان العراقي عقب حادث اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاق دربهما والقاضي بجلاء القوات الأجنبية من أراضي هذا البلد، واصفا هذا الإجراء بأنه مرموق ويبعث على الثناء؛ متمنيا على الحكومة العراقية أن تمضي بمزيد من الحزم في سياق تنفيذه.
رقم : 1046812
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