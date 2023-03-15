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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 08:33

الدفاع الروسية تؤكد سقوط طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود

الدفاع الروسية تؤكد سقوط طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس تحليق طائرة مسيرة أميركية من طراز “إم كيو-9” باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضح بيان الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها. وأضاف البيان “خرجت الطائرة المسيرة الأميركية من طراز ‘إم كيو-9’ عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء”.

وأوضح البيان أن الطائرة المسيرة انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي الذي أٌنشئ خصيصا لأغراض العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية في دونباس، مضيفة أن موسكو أخطرت جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي حول هذا النظام، وفق المعايير الدولية.

يٌذكر أن القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مقاتلتين روسيتين من طراز “سو-27” نفذتا “اعتراضا غير آمن” لطائرة مسيرة أميركية من طراز “إم كيو-9″، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرار دفعت القوات الأميركية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.
مصدر : وكالات
رقم : 1046816
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