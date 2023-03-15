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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 08:35
متظاهرون في جورجيا يحرقون علم الإتحاد الأوروبي في تبليسي
وتجمع المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، بالقرب من مبنى مجلس مدينة تبليسي قبل ساعتين من بدء مظاهرة مناهضة لروسيا هناك.
مصدر :
وكالات
رقم :
1046817
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