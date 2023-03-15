متظاهرون في جورجيا يحرقون علم الإتحاد الأوروبي في تبليسي

اسلامتايمز (جورجيا) - نزع نشطاء من “الحركة المحافظة” في جورجيا علم الاتحاد الأوروبي من مبنى برلمان البلاد خلال فعالية للدفاع عن القيم التقليدية في تبليسي، ثم داسوه وأحرقوه ورفعوا محله العلم الوطني.