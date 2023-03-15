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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 08:37

ممثل بايدن يجري مشاورات في قطر بشأن السجناء الأمريكيين

ممثل بايدن يجري مشاورات في قطر بشأن السجناء الأمريكيين
وبدا "روجر كارستينس" ​​، ممثل الحكومة الأمريكية في الشؤون المتعلقة بالسجناء الأمريكيين في دول مختلفة ، زيارة إلى قطر أمس الاثنين .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن كارستنز سيكون في الدوحة في الفترة من 13 إلى 16 مارس ، وسيلقي كلمة في "مؤتمر الأمن العالمي".

وبحسب البيان ، من المتوقع أيضًا أن يتشاور مع "ممثلين وأصحاب المصلحة" حول حل القضايا المتعلقة بالأمريكيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم.

وترتبط هذه الزيارة ، بحسب تحليل العديد من الخبراء الدوليين ، بجهود أمريكا لتبادل السجناء مع إيران ياتي هذا رغم رفض الحكومة الأمريكية إجراء مشاورات مع إيران لتبادل السجناء في مواقفها الرسمية.

و قال مسؤول أمريكي كبير امس حول احتمال سعي هذا المسؤول الأمريكي لتبادل سجين مع جمهورية إيران الإسلامية: "يمكن ان نتصور أن مثل هذه المشاورات حساسة للغاية وحيوية للمواطنين الأمريكيين المعتقلين. لذلك لن نقدم تفاصيل عن الجهود الدبلوماسية الجارية ".

على صعيد متصل ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" قبل أيام أن ادعاء السلطات الإيرانية بشأن اتفاق تبادل السجناء مع الأمريكيين "كذبة قاسية".

وكان ناصر كنعاني ، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قد اعلن مساء (الأحد) ، عقب رد الفعل المثير للغرابة من الجانب الأمريكي على تصريحات وزير الخارجية حسين أمير اللهيان اليوم حول تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة : في مارس من العام الماضي ، تم عبر وسيط توقيع اتفاق خطي بشأن تبادل السجناء ، وقعه أيضًا الممثل الرسمي للولايات المتحدة ، لكن لذرائع مختلفة ، لم يتم تنفيذه من قبل الحكومة الأمريكية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه تم في الأسابيع الأخيرة تبادل رسائل غير مباشرة لتحديث الاتفاق ، وقال: من وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية ، يعتبر تبادل السجناء قضية إنسانية بالكامل يجب أن لا تستخدم كأساس للألاعيب السياسية.

وأعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الاحد، عن التوصل الى اتفاق انساني مع أميركا بشأن تبادل السجناء، وفيما اذا مضى كل شيء بشكل جيد من قبل الجانب الاميركي، فسنشهد تبادلا للسجناء خلال الفترة القصيرة القادمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1046818
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