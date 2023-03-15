السعودية: الاستثمارات في إيران قد تحدث بسرعة جداً

وأوضح الجدعان خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو المحرّك الرئيسي للاقتصاد المحلي، أن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران، ولا يرى أيّة عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.