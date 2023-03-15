الرئيس السوري يضع إكليلاً من الورود على ضريح الجندي المجهول في موسكو

اسلام تايمز (سوريا) - في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية، زار الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، وكان في استقباله عند الضريح الجنرال إيفغيني سيليزينييف قائد حامية موسكو، ومدير مراسم الخارجية الروسية وجرت لسيادته مراسم استقبال تضمنت استعراض حرس الشرف، بينما كانت الأوركسترا الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.