الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 14:15

انجازات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال العام الايراني الجاري

انجازات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال العام الايراني الجاري
وأضاف إسلامي، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء : لقد تحققنا ونفذنا كل ما خططنا له في منظمة الطاقة الذرية خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2023).

یذکر أن إسلامي قال، الخمیس الماضي خلال مراسم تدشين ثمانية مناجم في "ناريغان" بمدينة بافق التابعة لمحافظة يزد وسط البلاد، والتنقيب عن احتياطيات المواد المشعة، إن العدو لم يكن أبدا يرغب في حصول ايران على دورة الوقود النووي، مؤكدا انه لا خيار أمام العدو سوى الدبلوماسية.

واعتبر أن العدو يهدف من فرض العقوبات على الشعب الإيراني كسر إرادته، مضيفا: إن العدو لم يكن يرغب أبدا في تحقيق دورة الوقود، لكنه اليوم قبل هذا الموضوع، وبذلك أصبحت بلادنا الآن على مستوى أعلى وأبرز الدول في مجال المعرفة النووية التي اكتسبت هذه المعرفة بفضل وجهود المهندسين الإيرانيين.

وأوضح أهمية المعرفة النووية ودورها في مجال الطب، مضيفا: أن العلاج والصحة يأتيان في طليعة التكنولوجيا النووية.

وأشار إلى التطورات النووية في مجال الطب، قائلا: من الإنجازات العلمية والبحثية الجديدة للبلاد تدمير الخلايا السرطانية بشكل مباشر ودون أي مضاعفات بسبب هذه التكنولوجيا وإنتاج الأدوية المشعة.
رقم : 1046873
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
15 آذار 2023
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
15 آذار 2023
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
15 آذار 2023
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
14 آذار 2023
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
14 آذار 2023
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
14 آذار 2023
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
14 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
13 آذار 2023
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
13 آذار 2023
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
11 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها