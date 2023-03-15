11 قتيلاً على الأقل في انفجار بمنجم للفحم في كولومبيا

اسلام تايمز (كولومبيا) - أعلن حاكم مقاطعة كونديناماركا اليوم أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وما زال عشرة محاصرين بعد انفجار في منجم فحم في وسط كولومبيا، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".