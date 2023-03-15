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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 16:47
11 قتيلاً على الأقل في انفجار بمنجم للفحم في كولومبيا
وقال الحاكم نيكولا غارسيا لإذاعة "راديو بلو": إن الانفجار الذي وقع في بلدة سوتاتوسا يرجع إلى "تراكم" الغاز الذي انفجر إثر "شرارة أحدثتها أداة" أحد العمال.
رقم :
1046892
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