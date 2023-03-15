كتائب 'القسام' تحذر: أي مساس بالأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال

وفي حديث صحفي شدَّد عيسى على أنَّ "أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحوّل المنطقة إلى زلزال"، مضيفًا: "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".



وأشار إلى أنَّ "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".



وأكَّد عيسى استمرار كتائب "القسام" "في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر".