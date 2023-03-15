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الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 18:17

البنتاغون 'ينصح' القوات الجوية الروسية.. والسبب

البنتاغون
وتابع لويد أوستن أثناء افتتاحه اجتماعا جديدا من اجتماعات مانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا: "لا تخطئوا، ستستمر الولايات المتحدة في الطيران والعمل حيثما يسمح القانون الدولي. ويجب على روسيا استخدام طائراتها الحربية بطريقة آمنة ومهنية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت صباح أمس الثلاثاء بأن طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 قد انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال على متن الطائرة، وكانت الطائرة المسيرة تتجه نحو الحدود الروسية، حينما تم إطلاق المقاتلات الروسية إلى الجو للتعرف على الجسم الدخيل. وبسبب مناورة مفاجئة، اختل توازن الطائرة المسيرة، وفقدت ارتفاعها وسقطت في الماء.

وقد شددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تتلامس مع الطائرة المسيرة MQ-9 ولم تستخدم أي أسلحة محمولة جوا، وعادت بأمان إلى قاعدة طائراتها، فيما تزعم السلطات الأمريكية أن الطائرة المسيرة سقطت بعد "اصطدام مروحتها الخلفية بطائرة روسية من طراز (سو-27)".
مصدر : وكالات
رقم : 1046907
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