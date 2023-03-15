رئيسي يكلف الخارجية باتخاذ ما يلزم لتسهيل التواصل مع المواطنين في الخارج

كما كلفها بتاسيس وحدة علمية وثقافية لدى الخارجية لبناء قنوات اتصال مستديمة وفاعلة مع المثقفين الايرانيين وتوفير ارضيات استثمارية مناسبة من اجل التبادل الاعلامي الصحيح وايصال الحقائق الى هؤلاء المواطنين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، برعاية آية الله رئيسي ومشاركة جمع غفير من الرعايا الايرانيين المقيمين في خارج البلاد.



ونوه رئيس الجمهورية الى اهمية هذا اللقاء، لكونه يسهم في ايصال نداء الجاليات الايرانية المقيمة في الخارج وتعرف هؤلاء المواطنين اكثر فاكثر على الانجازات والازدهارات التي حققتها الجمهورية الاسلامية خلال العقود الاربعة الماضية.



كما لفت الى الدور الاساس الذي يضطلع به الايرانيون في خارج البلاد لصون الثقافة والحضارة والهوية الايرانية العريقة،؛ مؤكدا بان هذه المسؤولية تثقل عاتق الشعب الايراني في جميع الاعصار والاجيال.



ومضى آية الله رئيسي الى القول: ان مواجهة الظلم والاستبداد والدفاع ببسالة عن حياض الوطن، والتضحيات من اجل حماية المنطقة امام المؤامرات الاستكبارية الشريرة، هي من الانجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز للشعب الايرا