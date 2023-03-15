الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 آذار 2023 ساعة 21:30

رئيسي يكلف الخارجية باتخاذ ما يلزم لتسهيل التواصل مع المواطنين في الخارج

رئيسي يكلف الخارجية باتخاذ ما يلزم لتسهيل التواصل مع المواطنين في الخارج
كما كلفها بتاسيس وحدة علمية وثقافية لدى الخارجية لبناء قنوات اتصال مستديمة وفاعلة مع المثقفين الايرانيين وتوفير ارضيات استثمارية مناسبة من اجل التبادل الاعلامي الصحيح وايصال الحقائق الى هؤلاء المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، برعاية آية الله رئيسي ومشاركة جمع غفير من الرعايا الايرانيين المقيمين في خارج البلاد.

ونوه رئيس الجمهورية الى اهمية هذا اللقاء، لكونه يسهم في ايصال نداء الجاليات الايرانية المقيمة في الخارج وتعرف هؤلاء المواطنين اكثر فاكثر على الانجازات والازدهارات التي حققتها الجمهورية الاسلامية خلال العقود الاربعة الماضية.

كما لفت الى الدور الاساس الذي يضطلع به الايرانيون في خارج البلاد لصون الثقافة والحضارة والهوية الايرانية العريقة،؛ مؤكدا بان هذه المسؤولية تثقل عاتق الشعب الايراني في جميع الاعصار والاجيال.

ومضى آية الله رئيسي الى القول: ان مواجهة الظلم والاستبداد والدفاع ببسالة عن حياض الوطن، والتضحيات من اجل حماية المنطقة امام المؤامرات الاستكبارية الشريرة، هي من الانجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز للشعب الايرا
رقم : 1046928
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
15 آذار 2023
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
15 آذار 2023
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
15 آذار 2023
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
14 آذار 2023
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
14 آذار 2023
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
14 آذار 2023
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
14 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
13 آذار 2023
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
13 آذار 2023
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
11 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها