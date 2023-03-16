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الخميس 16 آذار 2023 ساعة 08:51

أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك شمالي العراق

أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك شمالي العراق
وقال المصدر، إن "طائرة مجهولة العائدية ضلت الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية وسقطت بالقرب من حقل نفطي في دهوك".

وأضاف المصدر أن "حصيلة أولية للضحايا بلغت أربعة قتلى لم تعرف جنسياتهم حتى الان".
مصدر : وكالات
رقم : 1046996
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