أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك شمالي العراق

وقال المصدر، إن "طائرة مجهولة العائدية ضلت الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية وسقطت بالقرب من حقل نفطي في دهوك".



وأضاف المصدر أن "حصيلة أولية للضحايا بلغت أربعة قتلى لم تعرف جنسياتهم حتى الان".