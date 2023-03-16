الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 آذار 2023 ساعة 08:52

السودان..أطراف التسوية تتجه لصياغة الاتفاق النهائي

السودان..أطراف التسوية تتجه لصياغة الاتفاق النهائي
جاء ذلك في اجتماع وُصف بـ"المفصلي"، شارك فيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إضافةً إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري.

كما حضره ممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وسفراء اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وكذا ممثلو الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبيان من الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف، فإنّ الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية، بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية، والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا العالقة، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة.

وبدأت عملية التسوية السياسية التي يطلق عليها العملية السياسية في منتصف العام الماضي، وتوجت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتوقيع على اتفاق إطاري "مبدئي" بين العسكر وقوى سياسية غالبها محسوبة على تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتهدف التسوية لإنهاء أزمة انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وبحسب موقع "العربي الجديد"، تقاطع هذه العملية السياسية تحالفات أخرى أبرزها تحالف الكتلة الديمقراطية المشكل من عدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية أخرى.

وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن، مبيناً أنّ الأطراف العسكرية والمدنية أبدت توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها الأكيد على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1046997
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
توسيع التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة لإيران والعراق
توسيع التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة لإيران والعراق
المقاومة الفلسطينية تخترق عمق الأراضي المحتلة وتغير المعادلات
المقاومة الفلسطينية تخترق عمق الأراضي المحتلة وتغير المعادلات
16 آذار 2023
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
15 آذار 2023
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
15 آذار 2023
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
15 آذار 2023
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
15 آذار 2023
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
14 آذار 2023
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
14 آذار 2023
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
14 آذار 2023
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
14 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
13 آذار 2023
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها