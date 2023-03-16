السودان..أطراف التسوية تتجه لصياغة الاتفاق النهائي

جاء ذلك في اجتماع وُصف بـ"المفصلي"، شارك فيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إضافةً إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري.



كما حضره ممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وسفراء اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وكذا ممثلو الاتحاد الأوروبي.



ووفقاً لبيان من الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف، فإنّ الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية، بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية، والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا العالقة، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة.



وبدأت عملية التسوية السياسية التي يطلق عليها العملية السياسية في منتصف العام الماضي، وتوجت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتوقيع على اتفاق إطاري "مبدئي" بين العسكر وقوى سياسية غالبها محسوبة على تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتهدف التسوية لإنهاء أزمة انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021.



وبحسب موقع "العربي الجديد"، تقاطع هذه العملية السياسية تحالفات أخرى أبرزها تحالف الكتلة الديمقراطية المشكل من عدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية أخرى.



وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن، مبيناً أنّ الأطراف العسكرية والمدنية أبدت توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها الأكيد على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية.