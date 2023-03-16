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الخميس 16 آذار 2023 ساعة 08:53

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا جديدا

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا جديدا
وأفادت الهيئة بأن الجيش يقوم بتحليل المواصفات التفصيلية للصاروخ والمسافة التي قطعها.

وفجر الأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض، في منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "وحدة الصواريخ التابعة للجيش الكوري، والمسؤولة عن مهام عملياتية مهمة على الجبهة الغربية، أجرت تدريبات استعراضية لإطلاق الصواريخ لتدريب وحدات الفرقة في 14 مارس".

وأضافت الوكالة أن "سرية فايرباور الهجومية" الحادية عشرة التابعة للوحدة العسكرية شاركت في التدريبات وأنه تم تنفيذ عرض توضيحي بصاروخين باليستيتين أرض - أرض.

وفي الصور التي نشرتها كوريا الشمالية، تم إطلاق KN-23 (النسخة الكورية الشمالية من Iskander) من مركبة الإطلاق المتنقلة ذات العجلات (TEL).

وقالت الوكالة إن الصاروخ أطلق من منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية، وأصابت الهدف على بعد 611.4 كم.
مصدر : وكالات
رقم : 1046998
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