توسيع التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة لإيران والعراق

بعد سلسلة اللقاءات الاقتصادية بين البلدين، توجه وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، مع وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين إلى بغداد للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق، والتشاور مع المسؤولين العراقيين حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.



وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الثنائية، اليوم الاثنين، بحضور مسؤولي البلدين، وناقش الطرفان زيادة مستوى العلاقات في مختلف المجالات. وينتهي هذا الاجتماع اليوم (الثلاثاء)، وفي نهاية هذا الاجتماع سيوقع خاندوزي على محضر اللجنة المشتركة مع أثير سلمان داود، نظيره العراقي.



كما يحضر هذه الرحلة علي فخري، رئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، وحجة الله عبد المالك، أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ومجموعة من كبار المديرين في وزارة الاقتصاد. كما يرافق نواب وزراء النفط والطرق والتنمية الحضرية وسكرتير اللجنة الاقتصادية للحكومة وعدد من كبار مديري وزارات الاقتصاد وزير الاقتصاد في هذه الرحلة.



انجازات الاجتماع الاقتصادي



كانت عملية المفاوضات الثنائية بين السلطات الاقتصادية في البلدين إيجابية، وفي اليوم الأول من المحادثات، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق مع محاور النقل والتجارة والكهرباء والغاز والمياه والتفاعلات المصرفية والمالية.



وقال خاندوزي في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة العراقي عن أهداف هذا الاجتماع المشترك: "إن قدرة التفاعل بين إيران والعراق تفوق بكثير الأرقام المسجلة في التجارة المشتركة بين البلدين". لدى البلدين إرادة جادة لتحقيق أحلامهما المشتركة، وتعد اللجنة المشتركة للبلدين من أهم الأدوات لتحقيق إرادة حكومتي إيران والعراق في إزالة العوائق أمام توسيع العلاقات الاقتصادية.



وأكد خاندوزي، نأمل أنه مع حل المشاكل، سنشهد في العام الجديد أعدادًا أكبر في التجارة بين البلدين. وفي إشارة إلى النهج البراغماتي في اجتماعات اللجان المشتركة، قال وزير الاقتصاد: "في اللجان الخمس التابعة للمفوضية الإيرانية العراقية، تم التوصل إلى اتفاقيات نأمل أن توفر الأساس لتنفيذها".



وقال وزير التجارة العراقي في هذا الاجتماع، معربا عن تقديره لجميع أعضاء اللجنة المشتركة: "نتمنى في نهاية الجولة الخامسة لاجتماع اللجنة المشتركة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لتنفيذ القرارات ". وقال محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في هذا الاجتماع: "إن المجلس الإسلامي يعلن دعمه الثابت في تنفيذ الأهداف التي حددتها اللجنة المشتركة لإيران والعراق، ونحن مستعدون لإزالة التعقيدات القانونية في القطاع المصرفي ".



كما أوضح وزير الاقتصاد في اتصال هاتفي مع خبر، تفاصيل هذا الاجتماع المشترك وقال: "فيما يتعلق بإزالة معوقات الاستثمار أمام الشركات الإيرانية في مجالات الكهرباء والصناعة والتعدين، ومشاريع المياه المشتركة بين البلدين، قدرات الترانزيت الإيرانية والعراق لحل المشكلة المزمنة وطويلة الأمد لخط سكة حديد الشلامجة - البصرة وإنشاء 3 مدن صناعية مشتركة في النقاط الحدودية بين البلدين وحل بعض المشاكل المصرفية والعملة التي كانت قائمة بين إيران والعراق، حيث تم التوصل الى تفاهمات بخصوص تلك القضايا.



وقال خاندوزي أيضا: "بعد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، عقدت اجتماعا مع رئيس وزراء العراق، وحسب تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك بسرعة نحو تنفيذ وتشغيل هذه الاتفاقيات، ونأمل أن تكون الزيادة بنسبة 20 في المئة التي ستشهد هذا العام في التجارة بين إيران والعراق رقما أعلى للعام 2023.



وتابع وزير الاقتصاد حديثه وأكد: "على الرغم من أن أطراف ثالثة ومتعصبين يحاولون منع البلدين من الارتفاع فوق مستوى العلاقات الاقتصادية الحالية، إلا أن هناك فرصًا استثمارية جيدة جدًا في إيران من الناحية الفنية والهندسية والمعرفية- هناك امكانيات عالية جدا "للسوق العراقي والبنية التحتية العراقية والمشاريع يجب تفعيلها من قبل الشركات الإيرانية، سنبذل قصارى جهدنا لإزالة العراقيل القائمة في موافقات الهيئة".



كما أعلن أحمد جمالي النائب الاقتصادي للمجلس الأعلى للمناطق الحرة عن اتفاقيات وتفاهمات لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق. وحسب جمالي، فقد تقرر فتح مكاتب تمثيلية للجانبين في المناطق الحرة لكل منهما، وتقرر تخصيص منطقة كمنطقة مشتركة في الأشهر المقبلة. كما قال محمد كاظم آل صادق سفير إيران في العراق، إن هناك إرادة جادة بين البلدين لبدء خط سكة حديد شلمجة - البصرة، وتم التأكيد على هذه المسألة خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لطهران.



التأثير الإيجابي للاجتماع المشترك على زيادة التفاعلات التجارية



بدأ اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق في عام 2017 ويعقد كل عام بين ممثلي البلدين. انعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة في طهران في ديسمبر 1399، واستضافته وزارة الطاقة، وكان لعقد هذه الاجتماعات أثر إيجابي على تطور التبادلات بين البلدين، وتشير الإحصائيات أيضًا إلى تنامي اتجاه التعاون بين البلدين.



بعد الصين، يعد العراق الشريك التجاري الثاني لإيران وأكبر مستورد للبضائع الإيرانية، وبسبب هيكله المصرفي التقليدي وعدم ارتباطه بشبكة SWIFT المصرفية، فقد ساعد إيران كثيرًا في تجاوز العقوبات في السنوات الأخيرة.



تشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين إيران والعراق في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 9 مليارات دولار، وخلال هذه الفترة زادت صادرات إيران بنسبة 23٪ إلى 8 مليارات و927 مليون دولار وانخفضت الواردات من العراق بنسبة 84٪ إلى 146. مليون دولار. استهدف حجم التبادل التجاري بين البلدين 20 مليار دولار، وبسبب زيادة التبادلات الثنائية، فإن الوصول إلى هذا الرقم في السنوات المقبلة ليس بعيد المنال.



عقد اجتماعات اقتصادية مشتركة، بينما وضعت الحكومة الثالثة عشرة زيادة التعاون مع جيرانها على جدول أعمالها، والعراق من الدول التي يكتسب تطوير التعاون التجاري معها أهمية كبيرة. على الرغم من أن الحكومة العراقية، بسبب العقوبات الأمريكية، تواجه مشكلة خطيرة في تحويل العملات الأجنبية إلى إيران، ولكن لا يزال جزء من هذه المصادر بالعملة الأجنبية يتم تحويله إلى طهران بطرق مختلفة، ولهذا السبب حاولت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عدم السماح للجمهورية الإسلامية بالوصول إلى بعض أصولها في العراق، وهي الخطوة التي جلبت رد فعل حاد من سلطات بغداد. ومع ذلك، تحاول الحكومة العراقية سداد ديون إيران حتى لا تعطل التبادلات الثنائية.



وفي هذا الصدد، أعلنت بعض المصادر، في الأيام الأخيرة، عن إطلاق 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية في العراق قريبًا، وإذا تم تسهيل عملية تحويل العملة إلى إيران، فإن هذا الأمر سيساعد في زيادة الصادرات إلى الجار الغربي. وحسب إحصائيات غير رسمية، يُقال إن لدى إيران ما بين 10 و20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي المحجوزة في العراق، والتي إذا تم تحريرها، يمكن أن تخلق انفتاحًا أساسيًا في القطاع الاقتصادي فيها.



من ناحية أخرى، فإن الرغبة في تطوير العلاقات التجارية تتم متابعتها بجدية من قبل البلدين، كما أعرب الجانب العراقي عن رغبته في تحسين العلاقات مع إيران. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن الشهر الماضي أن بلاده تلقت الضوء الأخضر الأمريكي لمواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران، حيث يتم توفير جزء كبير من احتياجات العراق من الكهرباء والغاز من إيران، وبما أن العراقيين في حاجة ماسة لمصادر الطاقة هذه، يمكنهم شراء المزيد من الكهرباء والغاز عبر إيران إذا تمت إزالة العقبات من الولايات المتحدة.



يمكن للعراق كواحدة من الدول الواقعة في غرب آسيا أن يكون أحد أسواق التصدير غير النفطية في البلاد، وإذا تم فتح خط سكة حديد الشلامجة - البصرة، فستتم عملية نقل البضائع بسهولة وفي أقصر وقت ممكن وبتكلفة أقل، وكلا البلدين يحاولان إنهاء هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.



إضافة إلى القضايا الاقتصادية، في العامين الماضيين، رفع العراق مستوى علاقاته مع إيران على الساحة السياسية، واستضاف هذا البلد خمس جولات من المفاوضات بين ممثلين عن إيران والسعودية، نتج عنها أخيرًا توقيع اتفاقية بين طهران والرياض بوساطة الصين.



في العام الماضي، الذي أحدث العديد من التغييرات في الساحتين الجيوسياسية والاقتصادية للعالم، قاد دول المنطقة إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية مع جيرانها، وتحاول إيران أيضًا في مثل هذه البيئة العالمية المعادية وفي إطار السياسة "التطلع إلى الشرق" لتحسين مستوى التعاون الثنائي مع العراق.