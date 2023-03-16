موسكو وأبو ظبي تعززان علاقاتهما بمجموعة من الاتفاقات

وعقد نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف مباحثات أمس في موسكو مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، تناولت العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي، وجاء ذلك في إطار الاجتماع الحادي عشر للجنة الروسية الإماراتية الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني.



وفي ختام مباحثات أمس وقع الجانبان مجموعة من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها البروتوكول النهائي للاجتماع الحادي العشر للجنة الحكومية المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ووقع الوثيقة من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ومن الجانب الإماراتي وزير اقتصاد الإمارات.



كذلك تم توقيع اتفاق بين وزارة النقل والإمارات وقعها من الجانب الروسي وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف ومن الجانب الإماراتي وزير اقتصادها.



وقال مانتوروف في مؤتمر صحفي بعد توقيع الوثائق: "اتفقت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية والإدارة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة على ترخيص طيران المروحية الروسية من طراز Mi-171A2 في الإمارات".



كذلك أشار إلى أن روسيا قد تفتح مكتبا تمثيليا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية في الإمارات ولفت إلى أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات بلغ 9 مليارات دولار بزيادة بلغت نسبتها 68%، وشدد على وجود إمكانات بين البلدين لزيادة حجم التجارة المتبادلة.



ومن العوامل التي ستساهم في زيادة التجارة بين روسيا والإمارات، أشار مانتوروف إلى الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات التجارية، وقال: "استخدام الروبل والدرهم يقلل من تأثير العوامل الخارجية على علاقاتنا الاقتصادية. وهذا لا ينطبق فقط على قطاع التجارة ولكن أيضا على المجالات الرئيسية للتعاون الصناعي".