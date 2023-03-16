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الخميس 16 آذار 2023 ساعة 12:52

ايران تعتزم انشاء بورصة دولية

ايران تعتزم انشاء بورصة دولية
وأضاف " حجة الله عبدالملكي" في تصريح يوم الاربعاء، سيتم ايضا افتتاح شركة تأمين وبنك " أوفشور" (OFFSHORE)

وشدد عبدالملكي على أهمية المناطق الاقتصادية مستطردا أن الصين حققت نموا اقتصاديا ملحوظا عبر انشاء 13 منطقة اقتصادية حرة.

وأشار أن ثلث صادرات ايران تتم عبر المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة التي تستحوذ على 70 بالمئة من حجم الشحن والنقل البحري وتشغل 700 الف شخص.

عبدالملكي أكد أن ايران تسعى الى ايجاد مناطق تجارية حرة مشتركة مع دول أخرى، حيث تفاوض 16 بلدا منها تركيا بهذا الخصوص، وأن هذا الأمر سيسهل للمستثمرين ويحقق طفرة في التعامل التجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1047019
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