فصائل المقاومة: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

وأضاف: ستظل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حاضرة ومتصاعدة ولن يتمكن أحد من وقف تمددها أو منعها من الرد على جرائم الاحتلال .



من جهته أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين: إن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات صهيونية خاصة بحق مقاتلي ومجاهدي شعبنا الفلسطيني في جنين مساء اليوم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وسيدفع ثمن هذه الجرائم.



وأوضح: نقول لهذا المحتل المجرم لا تفرح بفعلتك كثيراً فشهدائنا في الجنة وهذا اسمى امانينا، ولكنك ستندم كثيرًا لان مقاومتنا لن تترك دماء قادتنا الشهداء وستثأر لهم بكل قوة.



استشهد ثلاثة مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين، بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة جنين في أعقاب اغتيالهم من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.