باقري كني : السفير الايراني في ابوظبي قريبا

وفي تصريح له اليوم الخميس، لفت باقري كني الى ان العلاقات بين ايران والامارات لم تنطقع ابدا، وانما شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما؛ مردفا ان الاشهر الاخيرة اعادت الامارات سفيرها الى طهران ونحن في المقابل اخترنا سفيرنا لدى هذا البلد ودخلت الاجراءات اللازمة حيز التنفيذ ليتم ايفاده الى ابوظبي في لمستقبل القريب.



وعلى صعيد اخر، تطلع مساعد وزير الخارجية الى النجاح عبر التعاون في اطار الية "بريكس بلس" لشطب التبادل باستخدام عملة الدولار في الدول الاعضاء.



كما تطرق الى المفاوضات بين ايران والدول الاوروبية وغير الاوروبية، قائلا : اننا نبذل الجهود من اجل تحقيق مصالح الشعب الايراني بأعلى حد وان تصب النتائج في هذا السياق.