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الخميس 16 آذار 2023 ساعة 20:29

"الوفاء للمقاومة": ندعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية بناء لرؤية وطنية واقعية

"الوفاء للمقاومة": ندعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية بناء لرؤية وطنية واقعية
وأكدت الكتلة على “دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية لموقع رئاسة الجمهورية”، وتابع “انها تستند في ذلك إلى رؤية وطنية واقعية تلحظ في هذه المرحلة خصوصا، حاجة لبنان إلى رئيس له حيثيته الوطنية الوازن متصالح مع نفسه ومع مكونات شعبه ومنفتح إيجابا على بناء أحسن العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والإسلامية ومع دول الغرب والشرق في العالم، وتتوافر معه فرص واعدة لحل مشكلة النازحين السوريين، وتبني برنامج إنقاذي يعيد الفاعلية إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها ويستنهض الاقتصاد الوطني ويطلق مشاريع حيوية تحقق الوفر في الأعباء والإنتاجية في مختلف القطاعات”، وشددت على “وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية من أجل إخراج البلاد من نفق هذه الأزمة التي باتت أسبابها وأهدافها غير خافية على أحد”.

من جهة ثانية، أملت الكتلة “للاتفاق السعودي – الإيراني الذي تم التوصل إليه برعاية الصين، أن ينعكس إيجابا لجهة تدعيم العلاقات الأخوية – الثنائية بين البلدين، وأن يوفر المناخات الملائمة والمساعدة لحل النزاعات البينية والإقليمية وتعزيز الاستقرار الذي يسهم في تحقيق المزيد من الإنتاجية والتطوير لأوضاع الشعوب الشقيقة والصديقة ولدولهم في المنطقة”.

وفي سياق منفصل، دعت الكتلة “الحكومة المستقيلة الى الايفاء بالتزاماتها مع المعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي، أولا لأن مطالبهم محقة ومشروعة وينبغي أن تتوافر الارادة الجدية لتلبيتها وتوفير التغطية المالية المطلوبة لذلك دون أي تأخير، وثانيا لتمكينهم من تحقيق انتظام الدراسة للتلاميذ وانقاذ ما تبقى من العام الدراسي الحالي مع الالتفات الى إيلاء الجامعة اللبنانية الأولوية المطلوبة لإقرار المعالجات الناجعة”.
رقم : 1047073
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