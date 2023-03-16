مصر: قضية سد النهضة أولوية وجودية تمس حياة كل المصريين

جاء ذلك خلال مشاورات ثنائية عُقدت بين مصر وبريطانيا، بشأن الموضوعات الأفريقية، شارك فيها من الجانب المصري، السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومن الجانب البريطاني، السفير سيمون ماستارد، مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ووفد مرافق له.



وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، تم استعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة، وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية، منشور عبر حسابها على مواقع التواصل.