هزات أرضية قوية تضرب منطقة كردستان العراق

وذكرت المصادر أن سكان محافظتي أربيل والسليمانية شعروا بهزات كبيرة قالوا إنها "الأقوى منذ سنوات".



ولم تعلن السلطات العراقية بعد عن تفاصيل الهزات وقوتها.