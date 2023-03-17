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الجمعة 17 آذار 2023 ساعة 09:02

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات جنوب تركيا إلى 16 قتيلا

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات جنوب تركيا إلى 16 قتيلا
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، أن عدد ضحايا الانزلاقات والانهيارات الطينية في جنوب شرق البلاد بلغ 15 قتيلا.

وأكد الوزير: "في أديامان مقتل شخصين في سانليورفا 13 شخصا نتيجة الفيضانات.. تتواصل أعمال البحث والإنقاذ للعثور على 5 أشخاص مفقودين".

وغمرت المياه مئات المنازل في المحافظات، ودمرت الجسور والطرق بشكل جزئي بسبب هطول الأمطار الغزيرة (200 ملم لكل متر مربع)، حيث تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين، وبالتالي لا يتم استبعاد فيضانات وتدفقات طينية جديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1047135
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