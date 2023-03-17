جيش الاحتلال يُمَهِّد لعملية تجسس جوي على الحدود مع لبنان

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الجمعة 17 آذار 2023 ساعة 09:11
جيش الاحتلال يُمَهِّد لعملية تجسس جوي على الحدود مع لبنان
واوضح الزميل حسين عزّالدين، ان ذلك تم مقابل #عيتا_الشعب و #رميش و #يارون على ما يبدو تمهيدا لعملية مسح جوي في ظلّ حركة آليات لافتة قرب الحدود في المناطق المذكورة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1047140
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