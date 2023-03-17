جيش الاحتلال يُمَهِّد لعملية تجسس جوي على الحدود مع لبنان

واوضح الزميل حسين عزّالدين، ان ذلك تم مقابل ‎#عيتا_الشعب و ‎#رميش و ‎#يارون على ما يبدو تمهيدا لعملية مسح جوي في ظلّ حركة آليات لافتة قرب الحدود في المناطق المذكورة.