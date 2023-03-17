العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على المسار الصحيح

وأجرى حسين أميرعبداللهيان والممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل، مساء أمس الخميس، محادثة هاتفية حول المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران والوضع في أوكرانيا والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وایران.



وقال أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح.



وعن اوكرانيا قال : لقد تباحثنا حول جذور الوضع الراهن في أوكرانيا ومعارضة إيران للحرب.



وأعلن عن الاستعداد لمواصلة الجهود لتحقيق السلام في زيارته المقبلة إلى موسكو ، وأضاف: "على الغرب تشجيع أوكرانيا على تقديم أدلة موثقة في الاجتماع الرسمي للوفود السياسية والعسكرية للبلدين بدلا من تكرار الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد إيران.



کما دعا الغرب إلی جعل الحوار الرسمي بديلا لاطلاق الاتهامات عديمة الاساس والمكررة مؤکدا أن إيران وقفت على الدوام مع السلام وليس مع الحرب.



وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية نفی مرارا في محادثات سابقة مع بوريل المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن إرسال أسلحة إلى روسيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار لاستخدامها في حرب أوكرانيا.



کما انتقد أمیر عبداللهیان، جوزيب بوريل على الطريقة الخاطئة التي انتهج في عكس ونقل الأخبار ومحتوى تغريداته.



من جانبه أكد جوزيب بوريل على جهوده كمنسق من أجل مفاوضات فيينا واتخاذ مبادرات عملية لحسم هذه المفاوضات.



وأشاد بجهود إيران الرامية لدعم ارساء السلام في المنطقة ووصف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام.