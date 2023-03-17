العراق يرغب في إعادة فتح سفارته لدى طرابلس

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصحاف خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.



وقال المسؤول العراقي إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أرسل وفدا دبلوماسيا برئاسة رئيس الدائرة الإداريَّة إحسان علاوي، إلى ليبيا.



وأوضح المتحدث أن الوفد العراقي عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القوميّ الليبي إبراهيم بوشناف في طرابلس.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين، بحسب الصحاف.



وذكر الصحاف أن الوفد عبر عن رغبة العراق في إعادة فتح سفارته في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بجانب تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.



وبالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية في عام 2014، أغلقت عدة دول من بينها العراق، سفاراتها في طرابلس.