رسائل المناورات الايرانية الروسية الصينية المشتركة

وقالت القوات البحرية إن المناورات المشتركة تحمل اسم "حزام الأمن البحري" وتتواصل 5 أيام.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات ستساعد في تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشارِكة.



وتأتي هذه التدريبات العسكرية في ظل توترات بين الدول الثلاث والغرب، لا سيما بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسبق للدول الثلاث أن نفذت في السنوات القليلة الماضية مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والأطلسي وبحر عُمان.



وتعود المناورات الأخيرة بين إيران وروسيا والصين إلى مطلع العام الماضي، وقالت وزارة الدفاع الروسية -حينئذ- إنها تضمنت عمليات تكتيكية متنوعة في إطار تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة الإرهاب البحري والقراصنة، وتبادل المعلومات في مجالات البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات.



وفي هذا الصدد أكد الأدميرال شهرام ايراني قائد القوى البحرية للجيش الايراني أن دول المنطقة هي المصدر الاكبر لتأمين النفط في العالم منوها الى ضرورة توفير الامن في هذه المنطقة.



و لفت شهرام إيراني الى أنه لكل الدول في المنطقة الحق في الدفاع عن امنها والعالم خرج من الاحادية مؤكدا الى إمكانية اشراك جميع من يريد ان يدافع عن امن المنطقة.



وقال شهرام ايراني كانت كريقة التدريبات والاساليب التي تم تنفيذها اكدت فيها أن جميع القوى في المناورات تعمل بلغة مشتركة وهو هدف المناورات وقد تم نقل المفاهيم بين الوحدات القتالية بين الجيش والحرس الثورة الايرانية والقوات الصينية والروسية كما استطلعنا من الوحدات قالوا انها جرت بجودة عالية وكان التنسيق بينهم رائعا جدا مشيرا أن اهم رسائل تلك المناورات هي التأكيد على أهمية المنطقة المائية في انها ممر مائي مهم وهي تصل بين دول العالم والمنطقة وهي المصدر الكبير للنفط في هذا العالم وان 60% من النفط يعبر من هذا الممر المائي البحري والتجارة البحرية تتم عن طريق هذا المعبر وبالتالي يجب توفير الضمان الامني لكي ينعم سكان هذه المنطقة بالامن والاستقرار وتتم التبادل التجاري فيها.



وفي ميناء تشابهار جنوب شرق ايران، وعلى مساحة تبلغ حوالي سبعة عشر ألف كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي، كانت قد انتشرت قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية لتجري تدريبات على الإنقاذ والاغاثة وسط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.



وكانت عناصر من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينة في لحظة تنسيق قبل بدء المناورات البحرية المشتركة، وضعوا اللمسات الأخيرة لتحرك قوى الدول الثلاث في أعالي البحار في مناورات تحمل شعارْ 'السلام؛ الصداقة والامن البحري المستدام".



وقال قائد المجموعة البحرية الروسية، اولغ غلادغي:"هذه المناورات التي تقام بين الدول الثلاث هي من أجل تأمين الامن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها".



وقال قائد المجموعة الصينية، تشو ماي شي:"نحن مسرورون لمشاركتنا في هذه المناورات إلى جانب ايران وروسيا الصديقتين ونأمل استمرارها في الأعوام القادمة والمهم هو أن هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا".



حيث أنه للمرة الرابعة تجري ايران مناورات بحريةً مشتركةً مع روسيا والصين كقوتين كبيرتين، مناورات قد تهدف الى رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية.



يذكر أن المناورات تهدف الی ترسيخ الامن ورکائزه في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول الثلاث دعماً للسلام العالمي والامن البحري وايجاد اسرة بحرية بمستقبل مشترك.



