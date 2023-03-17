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الجمعة 17 آذار 2023 ساعة 17:55

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار

تركيا: حجم الخسائر المادية جراء الزلزال بلغ 103.6 مليار دولار
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا الرقم يعادل 9% من الدخل القومي التركي المتوقع في العام 2023.

وتابعت أن الخسائر هي أكثر بـ6 أضعاف من حجم الخسائر التي وقعت في الزلزال الكبير الذي وقع في العام 1999 في منطقة مرمرة بما فيها اسطنبول.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن تسجيل وفاة 48 ألفا و448 شخصا جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.
مصدر : وكالات
رقم : 1047202
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