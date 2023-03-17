الأمن الايراني يحبط تفجير سيارة مفخخة وسط طهران

وقد ابطلت قوات الأمن الايرانية مفعول عبوة ناسفة وضعت اسفل سيارة مدنية تعود لاحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران) بعد ان لاحظ هذا الشخص وجود طرد مشبوه في اسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة.



وبعد وصولها الى المكان اكتشفت قوات الامن ان السيارة قد تم تفخيخها ، وعمدت الى قطع الطرق المؤدية الى المكان وابعاد المواطنين، ثم حضر خبراء تفكيك القنابل الى المكان وابطلوا مفعول العبوة الناسفة.



وتشير التحقيقات الاولية ان صاحب السيارة ليس لديه أي مسؤولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو بأن دوافع شخصية وراء ما حدث.