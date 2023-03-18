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السبت 18 آذار 2023 ساعة 08:31

العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا

العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
ونقلت وكالة الانباء الايرانية نقلا عن مصدر مطلع امس الجمعة ان العميد قاآني زار المناطق المنكوبة في محافظتي حلب واللاذقية واشرف عن قرب على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وكان العميد قاآني قد زار هذه المناطق بعد 3 أيام من وقوع الزلزال في 6 فبراير الماضي للاشراف على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وقد ارسلت ايران حتى الآن 447 طنا من المساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا عبر 16 رحلة جوية حطت في مطارات حلب ودمشق واللاذقية وسلمت الى الجهات المعنية في سوريا.

وانشأت ايران 9 مخيمات لايواء منكوبي الزلزال في حلب تؤوي 12 الف مواطن سوري.
رقم : 1047291
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