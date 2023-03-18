3 إصابات جراء الهجوم السعودي على صعدة اليمنية

وأفادت وكالة المسيرة في صعدة بوصول جريح هو الثالث خلال ساعات إلى مستشفى رازح الريفي، بعدما أصيب مواطنان في وقت سابق الجمعة بنيران سعودية في مديرية شدا الحدودية.



وكان مواطن أصيب الخميس، بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية.