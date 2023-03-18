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السبت 18 آذار 2023 ساعة 14:38

وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة و يلتقي سامح شكري

وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة و يلتقي سامح شكري
وأكد جاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، أن الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة، داعياً شكري لزيارة أنقرة. ولفت إلى أن الرئيسين التركي والمصري تعهدا، خلال لقائهما في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم، بتطوير العلاقات.

وأشار الوزير التركي إلى أن مصر دولة مهمة في حوض المتوسط، وتركيا تولي أهمية بالغة لدورها في قضايا المنطقة، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون أكبر بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ومتحدثاً عن العمل على إعادة تبادل السفراء خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أعلن شكري أن هناك إرادة سياسية لانطلاق مسار تطبيع كامل للعلاقات مع تركيا، لافتاً إلى أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وكانت "عميقة وشفافة".

وأضاف: "لدينا أرضية صلبة، ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي"، قائلاً: "نتطلع لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا".

وكان في استقبال جاووش أوغلو، في مطار القاهرة، مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المسؤولين، بحسب "الأناضول".

وتُعدّ زيارة جاووش أوغلو الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى جاووش أوغلو.
مصدر : وكالات
رقم : 1047349
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